В Новосибирске нашли подрядчика для ремонта трассы к аэропорту Толмачево

Итоги аукциона подвели на этой неделе. Фото: ТУАД Новосибирской области

В Новосибирской области нашли подрядчика, который отремонтирует трассу, ведущую к аэропорту Толмачево. Работы обойдутся почти в 253 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ТУАД региона.

Итоги аукциона подвели на этой неделе. Победителем стало ООО «Перлит-Строй». Изначально на ремонт закладывали 347 миллионов, но в ходе торгов цена снизилась на 120 миллионов – контракт подписали на 253 миллиона. Деньги возьмут из областного бюджета.

Подрядчику предстоит обновить асфальтобетонное покрытие. Материалы должны выдерживать интенсивное движение – трасса ведет к главным воздушным воротам региона. Все работы нужно закончить до августа 2026 года. Гарантия на новое покрытие составит два года.

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