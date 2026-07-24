В Новосибирске стартует неделя клоунов с участием артистов из трех городов

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске с 25 июля по 1 августа команда АНО «НОС» проводит клоунскую неделю, приуроченную к Международному дню клоуна, поделились в пресс-службе мэрии города.
Организаторы подготовили программу с участием клоунов из Екатеринбурга, Кемерова и Санкт-Петербурга. Гостей ждут выступления хора, перформансы, открытый тренинг по клоунаде, лекция об этом виде искусства, а также клоунская экскурсия.
Главное событие – карнавальное шествие 1 августа. Старт в 18:00 от «Дома клоунов» на Коммунистической, 13, финиш в Театральном сквере. Как рассказала менеджер проектов Юлия Радошкевич, клоуны из организации работают в больницах, а открытые выступления – это возможность подарить радость людям. Вход свободный.
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