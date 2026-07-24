Ученый НГТУ предложил улучшить методику газификации регионов

Исследование поможет точнее оценивать эффективность перевода ТЭС с угля на природный газ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ разрабатывают новую методику составления прогнозных топливно-энергетических балансов. Она позволит учитывать не только экономические, но и технические, экологические и социальные последствия перевода теплоэлектростанций на природный газ.

Исследование проводит аспирант факультета энергетики НГТУ НЭТИ Павел Евсеенко. По его словам, действующая методика Минэнерго РФ оценивает замену топлива на ТЭС по упрощенной схеме и не учитывает ряд важных факторов.

Новая методика позволит анализировать не только затраты собственников, но и влияние перехода на газ на надежность оборудования, работу энергосистемы, экологию и социальную сферу. Для этого используются регрессионный анализ, нейронные сети и другие методы обработки данных.

По предварительным результатам исследования, газовые энергоблоки работают надежнее угольных.

Сейчас ученый продолжает анализировать большие массивы данных об аварийности генерирующего оборудования. Итогом работы должны стать рекомендации по совершенствованию методики составления региональных топливно-энергетических балансов, которые помогут повысить эффективность газификации регионов России.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX