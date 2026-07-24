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НовостиОбщество24 июля 2026 5:20

Новосибирца оштрафовали на 50 тысяч за незаконную выдачу займов

Теперь компания не имеет права выдавать кредиты и займы
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Незаконная работа прекращена.

Незаконная работа прекращена.

Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Татарском районе Новосибирской области суд запретил одной из местных организаций выдавать потребительские займы. Поводом стало повторное нарушение закона, которое выявила прокуратура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Выяснилось, что компания уже давно работала без законных оснований. Директора уже привлекали к ответственности за незаконную выдачу займов, но он продолжал заниматься этим. Тогда межрайонный прокурор снова возбудил дело об административном правонарушении за повторное нарушение.

Суд оштрафовал руководителя на 50 тысяч рублей. Кроме того, прокуратура подала иск с требованием официально запретить деятельность организации. Суд полностью удовлетворил требования, и теперь компания не имеет права выдавать кредиты и займы. Незаконная работа прекращена.

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