Семейная пара новосибирцев оштрафована за продажу немаркированных сигарет

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирской области семейную пару оштрафовали за незаконный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.
С апреля 2025 года супруги приобретали в Новосибирске немаркированные сигареты, перевозили их в Купино на личном автомобиле и хранили в складских помещениях магазина и гараже для продажи. Преступную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.
Было изъято 68 230 пачек табачной продукции на сумму 9,2 млн рублей. В суде муж и жена полностью признали вину. Каждый из них оштрафован на 400 тысяч рублей.
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