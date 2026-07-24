Семейная пара новосибирцев оштрафована за продажу немаркированных сигарет

Супруги приобретали немаркированные сигареты, перевозили их и хранили для продажи. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области семейную пару оштрафовали за незаконный оборот немаркированных табачных изделий в особо крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

С апреля 2025 года супруги приобретали в Новосибирске немаркированные сигареты, перевозили их в Купино на личном автомобиле и хранили в складских помещениях магазина и гараже для продажи. Преступную деятельность пресекли сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Новосибирской области.

Было изъято 68 230 пачек табачной продукции на сумму 9,2 млн рублей. В суде муж и жена полностью признали вину. Каждый из них оштрафован на 400 тысяч рублей.

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