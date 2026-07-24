Незаконные торговые павильоны снесли в двух районах Новосибирска

Демонтировали киоск на улице Восход. Фото: мэрия Новосибирска

В Новосибирске снесли сразу несколько незаконно установленных торговых объектов в Ленинском и Октябрьском районах. Сотрудники городского центра наружной рекламы вывезли павильоны быстрого питания и пункт охраны. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На улице Суходольной убрали павильон быстрого питания, который работал без разрешительных документов. Также демонтировали киоск на улице Восход и пункт охраны автостоянки на Волховской. Все эти объекты были установлены самовольно и не имели законных оснований для размещения.

В мэрии отметили, что работа по выявлению и ликвидации таких незаконных строений ведется постоянно. Рейды продолжаются, и в ближайшее время могут быть демонтированы другие объекты, установленные без разрешения.

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