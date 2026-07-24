35 тысяч новосибирских школьников получат выплаты к 1 сентября без заявлений

Средства поступят на счета родителей автоматически – без подачи заявлений. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области стартовала ежегодная кампания по поддержке семей с детьми: более чем 35 тысяч школьников смогут получить выплаты к началу учебного года в беззаявительном порядке. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Новосибирской области.

Министерство труда и социального развития региона начало проактивное начисление выплат в рамках нацпроекта «Семья» на приобретение школьно-письменных принадлежностей для детей из многодетных семей. Средства поступят на счета родителей автоматически – без подачи заявлений, сбора справок или личного посещения центров социальной поддержки.

В региональные меры поддержки входят: ежегодная выплата – 4 тысячи рублей на каждого школьника из многодетной семьи для приобретения канцелярских товаров и учебных пособий, а также единовременная выплата в размере 5,5 тысячи рублей для первоклассников. Первые деньги начнут поступать на карты уже в августе.

– Главная цель цифровизации социальной сферы – избавить людей от лишних бюрократических процедур, особенно когда речь идет о законных мерах поддержки больших семей. Мы интегрировали базы региональных данных минтруда и соцразвития, министерства образования и органов ЗАГС. Если данные подтверждаются, мы формируем выплату проактивно. Родителям не нужно тратить время на очереди и сбор документов. Наша задача – сделать так, чтобы государственная помощь приходила вовремя и без хлопот для получателя, – объяснила заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Татьяна Мальцева.

Обращаться с заявлением необходимо только тем семьям, кто до начала октября не увидит поступления средств. Тогда заявление можно будет подать через «Госуслуги», МФЦ или территориальный орган министерства труда и социального развития. Всю информацию о выплатах по нацпроекту «Семья» можно изучить на официальном сайте министерства.

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