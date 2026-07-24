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НовостиОбщество24 июля 2026 4:17

В Новосибирске построят дорогу к микрорайону Клюквенный за 132 млн

Заявки от подрядчиков принимаются до 10 августа
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Начальная цена торгов составляет 132 660 279 рублей.

Начальная цена торгов составляет 132 660 279 рублей.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске объявили тендер на строительство новой автомобильной дороги. Начальная цена контракта превышает 132 миллиона рублей. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Дорогу построят от магистрали с кадастровым номером 54:19:000000:8824 в сторону жилмассива Клюквенный. Заказчиком выступает государственное казенное учреждение «Управление контрактной системы».

Заявки от подрядчиков принимаются до 10 августа. Итоги аукциона подведут после обработки всех предложений. Начальная цена торгов составляет 132 660 279 рублей.

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