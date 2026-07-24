В Новосибирске улучшат транспортную доступность микрорайона Клюквенный

Прорабатывается возможность продления улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Северный обход. Фото: пресс-служба Министерства транспорта Новосибирской области.

В Новосибирске продолжается развитие транспортной инфраструктуры микрорайона Клюквенный, рассказали в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.

Замминистра транспорта Евгений Тюрин отметил, что проект предусматривает комплексное развитие территории. Уже работает железнодорожная платформа, сейчас решаются вопросы удобного доступа к ней – от строительства дорог до маршрутной сети.

Также прорабатывается возможность продления улицы Богдана Хмельницкого с выходом на Северный обход Новосибирска, что позволит распределить транспортные потоки и повысить доступность микрорайона. Планируется строительство трамвайной линии с подключением к существующей сети.

Микрорайон Клюквенный расположен между Снегирями и Пашино на площади более 205 гектаров. Здесь должны построить около 1,05 млн квадратных метров жилья и социальные объекты.

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