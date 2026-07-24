В Новосибирске более 46 тысяч человек оплатили проезд через мессенджер MAКС

С апреля 2026 года оплата через QR-код стала доступна во всех видах транспорта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске растет популярность оплаты проезда в общественном транспорте через национальный мессенджер MAКС: на сегодняшний день услугой воспользовались уже 46 тысяч человек, поделились в пресс-службе Министерства транспорта Новосибирской области.

Пилотный проект запустили в марте 2026 года. Первыми его протестировали многодетные семьи на отдельных маршрутах, а с апреля оплата через QR-код стала доступна во всех видах транспорта.

Замминистра транспорта региона Евгений Тюрин отметил, что развитие цифровых сервисов делает поездки для жителей области проще и доступнее. Для оплаты нужно установить мессенджер, авторизоваться в чат-боте «СберТройка», подтвердить льготу через «Госуслуги» и отсканировать QR-код на валидаторе при посадке.

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