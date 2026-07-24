Шесть белых медведей живут в Новосибирском зоопарке

Умка родился в декабре 2025 года. Фото: Новосибирский зоопарк имени Р. А. Шило

В Новосибирском зоопарке сейчас обитают шесть белых медведей. Это одна из самых крупных групп полярных хищников среди зоопарков России.

Взрослая пара Кай и Герда живут здесь уже много лет и регулярно приносят потомство. От них родились медвежата, которые тоже остались в зоопарке: это Норди, Белка, Стрелка и самый младший – Умка.

Умка родился в декабре 2025 года, а имя ему выбрали горожане во время голосования. В мае этого года медвежонок впервые уверенно поплыл в бассейне – раньше он боялся воды.

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