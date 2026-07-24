Новосибирец погасил долг по алиментам после запрета на выезд из РФ

Часть ежемесячных сумм удерживали с его зарплаты. Фото: ГУФССП России по Новосибирской области

Житель Новосибирской области, задолжавший алименты на содержание дочери, полностью погасил долг после того, как не смог вылететь к родственникам за границу. Мужчина обратился к приставам, когда у него возникла срочная необходимость поехать в Грузию. Об этом сообщили в пресс-службе ГУФССП России по региону.

В отношении 44-летнего жителя Мошковского района было возбуждено исполнительное производство из-за накопившихся невыплат по алиментам. Часть ежемесячных сумм удерживали с его зарплаты, но за предыдущие периоды образовался значительный долг. Поэтому приставы применили к нему ограничительные меры, в том числе временный запрет на пересечение государственной границы.

Когда мужчине понадобилось срочно навестить родственников в Грузии, он сам пришел в службу судебных приставов. Там ему рассчитали точную сумму задолженности и выдали квитанцию. Только после того, как он перевел более 200 тысяч рублей, производство закрыли, а все ограничения отменили. Кроме того, за просрочку платежей с него дополнительно взыскали 30 тысяч рублей исполнительского сбора.

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