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НовостиОбщество24 июля 2026 3:21

90-летнему новосибирцу пересчитали пенсию после вмешательства прокуратуры

Суд обязал учесть заработок пенсионера за 24 года работы в Казахстане
Валерия МОРГУНЕНКО
При назначении пенсии новосибирцу не учли заработную плату за период работы в Казахстане.

При назначении пенсии новосибирцу не учли заработную плату за период работы в Казахстане.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Первомайского района Новосибирска восстановила пенсионные права 90-летнего местного жителя и добилась перерасчета положенных страховых выплат. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Мужчина долгое время проживал и работал в Казахстане, однако при назначении пенсии в России ему не учли заработную плату за период с 1964 по 1988 год. Прокуратура предоставила в пенсионный фонд архивные справки, но в перерасчете отказали.

Тогда прокурор подал исковые требования, и Центральный районный суд удовлетворил их в полном объеме, обязав пересчитать размер страховой пенсии.

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