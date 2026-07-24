Новосибирец получил 240 часов обязательных работ за кражу телевизора у сестры

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП
Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, укравшему телевизор у сестры. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.
Выяснилось, что вечером 10 августа 2025 года новосибирец находился в квартире сестры на улице Колхидской и тайно похитил телевизор «Витязь» стоимостью 10 тысяч рублей. С похищенным он скрылся и распорядился им по своему усмотрению.
В суде мужчина признал вину и раскаялся. В результате ему назначено 240 часов обязательных работ.
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