Новосибирец получил 240 часов обязательных работ за кражу телевизора у сестры

Сибиряк скрылся с похищенным телевизором и распорядился им по своему усмотрению. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор местному жителю, укравшему телевизор у сестры. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

Выяснилось, что вечером 10 августа 2025 года новосибирец находился в квартире сестры на улице Колхидской и тайно похитил телевизор «Витязь» стоимостью 10 тысяч рублей. С похищенным он скрылся и распорядился им по своему усмотрению.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. В результате ему назначено 240 часов обязательных работ.

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