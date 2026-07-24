Новосибирские спасатели МЧС 164 раза выезжали на ДТП в июле

Им удалось деблокировать и спасти семь человек. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области с начала июля резко увеличилось количество дорожных аварий, на которые выезжали спасатели. Причинами называют дождливую погоду, плохую видимость и нарушения правил водителями. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

За это время сотрудники ведомства 164 раза привлекались к ликвидации последствий столкновений. Им удалось деблокировать и спасти семь человек, однако, по данным спасателей, 178 участников аварий получили травмы, а 15 человек погибли. С начала года такие выезды совершались уже 1 119 раз, а всего за этот период были спасены 43 жизни.

При разборе завалов специалисты применяют гидравлический инструмент, чтобы извлекать людей из поврежденных машин, и следят за тем, чтобы не возник пожар, смывая разлитое топливо. В МЧС подчеркнули, что основные причины происшествий – это погодные условия и невнимательность водителей, и призвали автомобилистов быть осторожнее на дорогах.

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