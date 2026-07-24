Иномарка врезалась в отбойник на Винаповском мосту в Новосибирске

Информации о пострадавших пока не поступало. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Винаповском мосту в Новосибирске утром 24 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Об этом сообщили в канале АСТ-54 в МАХ.

По предварительным данным, седан Mitsubishi Lancer врезался в отбойник. Рядом с ним на проезжей части находился кроссовер Honda CR-V с поврежденной передней частью.

Движение транспорта в сторону улицы Петухова затруднено. Информации о пострадавших пока не поступало.

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