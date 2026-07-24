Физик-ядерщик Пархомчук скончался на 80-м году жизни в Новосибирске

Среди наград академика — Государственная премия России. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на восьмидесятом году жизни скончался академик РАН Василий Пархомчук. Ученый ушел из жизни 23 июля после продолжительной болезни. Об этом сообщили в паблике «Сообщество Академгородка | Новосибирск».

Пархомчук много лет проработал в Институте ядерной физики имени Будкера и считался одним из ведущих мировых специалистов по физике ускорителей. Вся его карьера была связана с методом электронного охлаждения пучков тяжелых ионов, предложенным основателем института. В 1971 году он участвовал в создании накопителя НАП-М, где впервые в мире доказали работоспособность этого метода.

Пархомчук помогал внедрять свои разработки в научных центрах Швеции, Германии, Швейцарии и Китая. Под его руководством создали систему охлаждения ионов для Большого адронного коллайдера в ЦЕРНе, а в 2024 году при его участии запустили аналогичную систему для коллайдера NICA в Дубне. Он также стоял у истоков российской ускорительной масс-спектрометрии и создал единственный в стране комплекс для радиоуглеродного датирования образцов возрастом до пятидесяти тысяч лет.

Среди наград академика — Государственная премия России, орден Дружбы Китая и золотая медаль имени Будкера. Много лет он преподавал в Новосибирском государственном университете, ведя для магистрантов курс «Холодные пучки».

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