В Новосибирской области за сутки потушили 11 пожаров

Особое внимание в МЧС обратили на погодную ситуацию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 11 техногенных возгораний и выезжали на пять дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Особое внимание в МЧС обратили на погодную ситуацию. С 24 по 29 июля в Чулымском районе сохранится высокий уровень пожарной опасности — четвертый класс. В связи с этим спасатели держат на контроле обстановку с техногенными пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и безопасностью людей на водоемах.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность и не разводить огонь в лесах и на открытых территориях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX