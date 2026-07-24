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НовостиОбщество24 июля 2026 1:30

В Новосибирской области за сутки потушили 11 пожаров

Также спасатели выезжали на пять ДТП
Анастасия ТОЛСТОНОГОВА
Особое внимание в МЧС обратили на погодную ситуацию.

Особое внимание в МЧС обратили на погодную ситуацию.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за прошедшие сутки спасатели ликвидировали 11 техногенных возгораний и выезжали на пять дорожных аварий. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Особое внимание в МЧС обратили на погодную ситуацию. С 24 по 29 июля в Чулымском районе сохранится высокий уровень пожарной опасности — четвертый класс. В связи с этим спасатели держат на контроле обстановку с техногенными пожарами, дорожно-транспортными происшествиями и безопасностью людей на водоемах.

Жителей и гостей региона призывают соблюдать осторожность и не разводить огонь в лесах и на открытых территориях.

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