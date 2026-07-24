Новосибирцам грозит штраф до 200 тысяч рублей за перевозку детей без автокресел

Правильно подобранное автокресло уменьшает вероятность гибели ребенка при аварии. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.

В Новосибирской области взрослым напомнили об обязанности использовать детские удерживающие устройства при каждой поездке в автомобиле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Сотрудники ГАИ отметили, что дети считаются самой уязвимой группой на дороге, поэтому их защита полностью лежит на старших. По статистике ведомства, правильно подобранное автокресло уменьшает вероятность гибели ребенка при аварии на три четверти. При этом надеяться на собственные руки бесполезно — при столкновении на скорости 60 километров в час вес маленького пассажира возрастает в десять раз, и удержать его физически невозможно.

Кроме того, кресло защищает ребенка не только в момент ДТП, но и во время резких поворотов, внезапного торможения или неожиданных движений самого малыша в салоне. За игнорирование этих правил для обычных водителей предусмотрен штраф в пять тысяч рублей. Для должностных лиц сумма взыскания составляет 50 тысяч, а для юридических — 200 тысяч рублей.

В Госавтоинспекции подчеркнули, что использование автокресла — это не просто формальное требование закона, а действенный способ сохранить здоровье и жизнь ребенка в критической ситуации. Водителей призвали не делать исключений и применять удерживающие устройства при каждой поездке, какой бы короткой она ни была.

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