Новосибирец продает найденные дома 25 центов за 500 тысяч рублей

Материал, из которого изготовлена монета, продавец не указал. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 15 июля на популярном сайте появилось объявление о продаже монеты за 500 тысяч рублей. На данный момент объявление посмотрели всего два раза.

Продавец, житель Новосибирска, нашел монету в кресле. В объявлении указано, что монета выпущена в США в 1987 году. Ее номинал — 25 центов.

Материал, из которого изготовлена монета, продавец не указал. Он предложил потенциальным покупателям самим называть сумму сделки.

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