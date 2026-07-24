Прилет семи рейсов задерживается в новосибирском аэропорту Толмачево

Рейс из Талакана (S7 5358) задержится на 37 минут. Фото: Иван ВИСЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В новосибирском аэропорту Толмачево 24 июля задержали пассажирские рейсы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Рейс в Сочи (DP 312) перенесли с 04:10 на 10:30. Обратный рейс из Сочи (DP 311) вместо 03:20 вылетит в 09:45. Три рейса задерживаются по московским направлениям. В Шереметьево рейс DP 6526 сдвинули с 08:15 на 10:00, а рейс SU 1307 — с 10:05 на 11:10. Из Домодедово в Новосибирск рейс S7 2513 прибудет не в 07:05, а в 10:20.

Еще два рейса из Шереметьево в Новосибирск также идут с опозданием: DP 5525 перенесли с 06:25 на 08:25, DP 6525 — с 07:35 на 09:15.

Рейс из Талакана (S7 5358) задержится на 37 минут: его прибытие ожидается в 10:47 вместо 10:10. Рейс из Иссык-Куля (S7 5550) перенесли с 10:45 на 11:39. Рейс из Екатеринбурга (S7 5018) отклонился от графика минимально — прибудет в 11:15 вместо 11:05.

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