В Новосибирске без горячей воды остались 486 домов

Горячую воду и свет отключили в некоторых районах Новосибирска. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске из-за аварий отключили горячую воду в 486 домах. Больше всего пострадал Калининский район — там воду перекрыли в 343 зданиях. Об этом свидетельствуют данные муниципального портала.

Также без горячей воды остались жители Заельцовского района (94 дома), Центрального района (12 домов), Ленинского (10 домов), Советского (5 домов), Железнодорожного (3 дома), Октябрьского (2 дома) и Кировского (1 дом). В Дзержинском районе отключили 16 домов.

Кроме того, в Дзержинском районе без электричества остались 36 домов. Во всех остальных районах города перебоев со светом нет.

Сроки восстановления зависят от конкретного адреса. Уточнить информацию можно на муниципальном портале.

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