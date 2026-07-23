Дожди и грозы ожидаются в Новосибирске в ближайшие три дня

В субботу и воскресенье возможны кратковременные осадки. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске в конце недели установится теплая, но дождливая погода. Об этом свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

По данным синоптиков, в пятницу, 24 июля, днем столбики термометров покажут от +26 до +28 градусов. Ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, возможна гроза. Ветер будет слабым – 2-7 метров в секунду. Ночью температура опустится до +16…+18.

В субботу, 25 июля, станет немного прохладнее: днем +25…+27, ночью +16…+18. Днем снова возможны локальные дожди и грозы. Ветер сохранится на том же уровне – 2-7 м/с.

В воскресенье, 26 июля, характер погоды не изменится. Синоптики обещают небольшие дожди, местами с грозой. Дневная температура составит +25…+27, ночная – +15…+17. Ветер усилится до 3-8 метров в секунду.

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