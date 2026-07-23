В Новосибирской области остановился рост пассажиропотока в пригородных поездах

Пригородные поезда Новосибирской области за полгода перевезли 11,5 млн пассажиров. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области перестал расти пассажиропоток пригородных электричек. Об этом сообщили в телеграм-канале «Новосибирские железные дороги».

За первое полугодие 2026 года перевезли 11,5 млн человек. Годом ранее за тот же период было 11,6 млн. Распределение по направлениям почти не изменилось. Больше всего пассажиров – 3,8 млн – приходится на Новосибирск. На южном направлении – 2,8 млн, западном – 2,6 млн, восточном – 1,1 млн, кузбасском – 0,9 млн, до Жеребцово – 0,3 млн.

При этом резко выросло число пассажиров на остановке Обское море – на 35% по сравнению с 2024 годом. Причина – постоянные пробки на Бердском шоссе и ухудшение работы автобусов и маршруток. В прошлом году «Экспресс-пригород» добавил остановки на Обском море для нескольких электричек в часы пик.

Раньше пассажиропоток стабильно увеличивался с 2021 года (а если не учитывать ковидные годы, то с 2017-го). В 2025 году он достиг рекорда – 24,4 млн пассажиров. Остановка роста, скорее всего, связана с насыщением системы: все, кто хотел, уже пересели на электрички.

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