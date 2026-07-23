Прокуратура Новосибирской области помогла погасить долги по зарплате на 943 млн

Прокуратура Новосибирской области подвела итоги первой половины 2026 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На коллегии в прокуратуре Новосибирской области подвели итоги первого полугодия 2026 года. Заседание провел прокурор Александр Бучман. Руководители подразделений и районные прокуроры отчитались о проделанной работе.

Прокуроры восстановили права более 400 участников специальной военной операции и их семей. Им выплатили свыше 40 млн рублей, трудоустроили 2 тысяч военнослужащих, а 200 человек оформили социальный контракт. По мерам прокуроров перед 8 тысяч работников погасили долги по зарплате на 943 млн рублей. Пресекли незаконные налоговые вычеты на 1 млрд рублей, в доход государства взыскали 12,1 млн рублей, выведенных через «фирмы-однодневки».

Также восстановили права более 2 тысяч инвалидов: для них сделали доступными 170 объектов. На ремонт больниц и закупку оборудования выделили 70 млн рублей, расходы на лекарства льготникам выросли до 6 млрд. Из 21 аварийного дома расселили 529 человек. Почти 200 предпринимателей получили оплату по контрактам на 1,3 млрд рублей. На дорогах привели в норматив 600 участков, установили светофоры и освещение на 200 объектах.

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