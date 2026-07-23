В Новосибирске пенсионер уснул с колбасой на плите и едва не погиб

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
В Новосибирске на улице Одоевского, 1/11 вечером 23 июля произошел инцидент. Около половины восьмого вечера соседи почувствовали запах дыма в подъезде и вызвали пожарных. Об этом КП-Новосибирск рассказали жители дома.
В ГУ МЧС России по Новосибирской области сообщили, что прибывшие спасатели вместе с сотрудниками Росгвардии вскрыли дверь квартиры, так как хозяин не отзывался. По словам очевидцев, внутри квартиры находился пьяный пенсионер. Он якобы уснул, когда жарил колбасу.
- Установлено, что произошло подгорание продуктов, к счастью, по прибытию пожарных – без последующего горения. Медицинская помощь мужчине не потребовалась. После чего сотрудников отозвали на другое сообщение о пожаре, - сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области.
МЧС России напоминает не оставлять без присмотра включенными электроприборы, особенно во время приготовления пищи.
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