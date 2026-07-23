Жителей Колывани просят осмотреть подвалы и погреба из-за пропажи пенсионера

В Колывани пропал 72-летний мужчина в клетчатой рубашке. Фото: ДПСО «ЛизаАлерт» Новосибирской области

В поселке Колывань разыскивают 72-летнего Николая Новокрещенова. Его местонахождение неизвестно с 21 июля 2026 года. Волонтеры поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» обратились к местным жителям за помощью.

- Внимание! Нужна ваша помощь! Просьба к жителям поселка Колывань: осмотреть свои подвалы и погреба (даже если они закрыты!), канализационные люки, постройки на своих участках, а также ямы и канавы, - написали волонтеры.

Приметы пропавшего: рост 175 сантиметров, худощавое телосложение, светло-русые волосы с проседью, голубые глаза. В день исчезновения он был одет в рубашку в синюю клетку, черные штаны и черные с белой каймой сланцы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в службу 112 или по телефону горячей линии отряда: 8-800-700-54-52.

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