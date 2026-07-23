В Новосибирскую область ввезли 150 тонн свежего винограда

Новосибирские таможенники оформили 150 тонн винограда за июнь - июль 2026 года. Фото: Наталья ВАРСЕГОВА. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские таможенники начали активно оформлять поставки винограда нового урожая. В июне и июле 2026 года через Западный таможенный пост в регион ввезли 150 тонн этой ягоды. Главными поставщиками стали Китай, Узбекистан и Кыргызстан. Таможенники работают вместе с Россельхознадзором и оформляют продукцию в приоритетном порядке. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирского таможенного управления.

Всего с начала года сибирские предприниматели ввезли в Сибирский федеральный округ 5,7 тысячи тонн винограда. Это в 1,6 раза больше, чем за первое полугодие 2025 года. На долю новосибирских участников внешнеэкономической деятельности пришлось 8% от общего объема поставок в денежном выражении. Лидируют среди регионов Сибири Красноярский край и Иркутская область.

С января по июнь 2026 года виноград в Сибирь поставляли из семи стран. Крупнейшие из них — Китай (75% от стоимости) и Узбекистан (21%). Также везли из Индии, Египта, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

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