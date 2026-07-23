Новосибирский Роспотребнадзор: «Готовить грибы надо через 2-3 часа после сбора»

Роспотребнадзор дал советы по сбору и приготовлению грибов. Фото: Николай ВАРСЕГОВ. Перейти в Фотобанк КП

В лесах Новосибирской области начался грибной сезон. Любители «тихой охоты» уже собирают белые, лисички и опята. Но вместе с урожаем приходят и риски. Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области напомнили простые правила, которые помогут избежать отравления.

Собирайте только те грибы, которые хорошо знаете. Срезайте их с целой ножкой – так проще отличить съедобный вид от ядовитого двойника. Не берите червивые, перезревшие или дряблые экземпляры. Не пробуйте сырые грибы. Используйте плетеную корзину, а не полиэтиленовый пакет: так грибы дольше останутся свежими и не повредятся.

Свежие грибы – скоропортящийся продукт. Их надо перебрать и начать готовить не позднее чем через 2-3 часа после сбора. Перед жаркой или тушением тщательно промойте, отварите 10-15 минут в подсоленной воде, слейте первый отвар (в него уходят вредные вещества), снова промойте – и только потом готовьте блюдо.

Особенно осторожно делайте консервацию. Банки надо стерилизовать, а металлические крышки лучше не использовать: без кислорода под ними развиваются бактерии ботулизма. Если крышка вздулась, рассол помутнел, появилась слизь или неприятный запах – выбросьте продукт сразу. Даже без внешних дефектов споры ботулизма могут быть в грибной икре.

Не покупайте грибы у случайных продавцов на стихийных рынках или вдоль трасс – там не проверяют качество, и риск отравления очень высок.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX