Новосибирск признали самым загрязненным городом России по качеству воздуха

В Новосибирске зафиксировали превышенное содержание взвешенных частиц PM2.5 в воздухе. Фото: Дарья СИДОРЕНКО.

Специалисты подготовили рейтинг городов России по качеству воздуха 22 июля. Они учитывали среднесуточное содержание взвешенных частиц PM2.5 (микроскопические твердые и жидкие взвешенные частицы размером менее 2,5 микрометра). Самым чистым городом страны признали Санкт-Петербург, а самым загрязненным – Новосибирск. Об этом сообщили в телеграм-канале проекта Чистое небо».

В Новосибирске показатель PM2.5 составил 36 мкг на кубический метр. Второе место по загрязнению заняло Кемерово с 35 мкг на кубический метр, третье – Набережные Челны (28).

Далее в десятке идут Пермь (24), Казань (22), Екатеринбург (21), Красноярск (20), Барнаул и Йошкар-Ола (по 14), а замыкает список Ярославль с 9 мкг на кубический метр.

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