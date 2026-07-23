За полгода в Новосибирской области аннулировали 652 патента

368 патентов аннулировали в Новосибирской области за подделку документов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области за первое полугодие 2026 года аннулировали 652 патента для работы иностранцев. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Из них 368 патентов отменили из-за поддельных документов или ложных сведений о себе. 203 патента аннулировали, потому что иностранцы не подали уведомление о трудоустройстве.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел против тех, кто предоставил поддельные квитанции об уплате налога на доходы. Такие квитанции проверяют через базы МВД и налоговой службы.

Если патент аннулировали, срок пребывания иностранца в России сокращают. Его вносят в реестр контролируемых лиц. Повторно подать заявление на патент можно только через год.

В ведомстве напомнили, что в течение двух месяцев после выдачи патента иностранец обязан представить в миграционную службу уведомление о работе и копию трудового договора.

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