Новосибирский легкоатлет выиграл пять медалей чемпионата России

Антон Кулятин стал одним из лучших спортсменов турнира среди атлетов с нарушением зрения. Фото: мэрия Новосибирска.

Новосибирский легкоатлет, чемпион Паралимпийских игр Антон Кулятин завоевал пять медалей на чемпионате России по легкой атлетике среди спортсменов с нарушением зрения, который прошел в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба НГПУ.

Соревнования проходили с 13 по 15 июля на стадионе имени Елены Елесиной. За медали боролись более 150 спортсменов из 30 регионов страны.

Лучший результат по итогам турнира показал представитель Новосибирского центра высшего спортивного мастерства, выпускник факультета физической культуры Новосибирского государственного педагогического университета Антон Кулятин.

Спортсмен завоевал золото на дистанции 800 метров, а также два золота в роли лидера-сопровождающего Федора Рудакова на дистанциях 1500 и 5000 метров. Кроме того, Кулятин стал серебряным призером на дистанции 400 метров и выиграл бронзу в беге на 1500 метров.

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