В Новосибирске отменили режим повышенной готовности на шести объектах

Мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности на шести улицах. Фото: Алена МАРТЫНОВА, КП-Новосибирск. Перейти в Фотобанк КП

Мэрия Новосибирска отменила режим повышенной готовности, который ранее ввели на шести территориях города. Решение приняли после устранения обстоятельств, ставших причиной для введения особого режима. Соответствующие документы размещены на сайте городской администрации.

Ограничения отменили по адресам: улица Пролетарская, земельный участок 257; улица Спортивная, 21/1; улица Большая, земельный участок с кадастровым номером 54:35:061060:28; улица Татьяны Снежиной, земельный участок с кадастровым номером 54:35:071585:6143; улица Николая Сотникова, земельный участок 30; улица Виктора Шевелева, 27.

Режим повышенной готовности на этих объектах мэрия ввела постановлениями от 29 июля 2024 года.

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