В Новосибирской области после вмешательства прокуратуры подключили газ к дому

Газоснабжение жилого дома восстановили после прокурорской проверки Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Искитимском районе Новосибирской области прокуратура добилась подключения жилого дома к газораспределительным сетям. Газоснабжающую организацию также оштрафовали на 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Искитимская межрайонная прокуратура установила, что организация не выполнил в установленный срок обязательства по технологическому присоединению жилого дома к сети газораспределения.

По итогам проверки прокуратура внесла представление генеральному директору компании. Кроме того, в отношении организации возбудили дело об административном правонарушении по статье о повторном нарушении порядка подключения к газораспределительным сетям.

Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области назначило компании административный штраф в размере 300 тысяч рублей. После этого работы по подключению дома и пуску газа были выполнены.

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