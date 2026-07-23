В Новосибирске после обрыва качелей с ребенком возбудили уголовное дело

Бастрыкин поручил доложить по делу о травме ребенка в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как девятилетний мальчик получил травму на качелях. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Инцидент произошел в июле на детской площадке во дворе домов на улице Большевистской. Крепление качелей не выдержало, и ребенок упал на землю. В результате падения мальчик получил травму, которая требует длительного лечения и реабилитации.

Мать пострадавшего обратилась в Информационный центр Следственного комитета. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил исполняющему обязанности руководителя регионального управления Антону Бадулину представить доклад об обстоятельствах дела. Также Бастрыкин распорядился доложить о результатах расследования после его завершения.

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