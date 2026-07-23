Новосибирск запустил кампанию против мошенников на городских баннерах и экранах

В Новосибирске запустили кампанию против мошенничества. Фото: ИВАНОВА Диана. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске стартовала межведомственная кампания по борьбе с мошенниками. Информационные материалы появились на десятках рекламных поверхностей города: билбордах, видеоэкранах и сити-форматах. В проекте участвуют полиция, ФСБ, прокуратура, Следственный комитет, мэрия и Центробанк. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Новосибирска.

В городе были созданы макеты с простыми правилами. Например: «Выманивают код из смс – клади трубку», «Сказал код из смс – потерял доступ к Госуслугам». Они рассчитаны на все возрастные группы. Памятки также публикуют в интернете и печатных изданиях.

По данным Банка России, в первом квартале 2026 года по всей стране клиенты банков сообщили о 496 тысячах мошеннических операций. Общая сумма похищенных денег составила 7,4 миллиарда рублей. В Сибирском ГУ ЦБ отмечают, что главная защита – осознанность людей. Проект призван напомнить простые правила, которые должны войти в привычку.

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