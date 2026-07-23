В Новосибирской области готовятся к летней переписи воробьев

Орнитологи и волонтеры по всей стране вновь будут считать птиц и изучать их численность Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В России пройдет Всероссийская летняя перепись воробьев. Орнитологи предлагают жителям Новосибирской области присоединиться к наблюдениям, чтобы оценить состояние популяции птиц. Об этом сообщает пресс-служба минприроды Новосибирской области.

Летняя перепись станет продолжением зимнего мониторинга, который проходил с 7 по 15 февраля. Тогда участники акции насчитали более 320 тысяч воробьев.

Как пояснила член Союза охраны птиц России Анна Мостовая, летом наблюдать за птицами значительно сложнее.

— Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале. Их не просто заметить, а порой и поискать надо, – отметила специалист.

По словам орнитологов, к августу воробьи успевают вывести два потомства и начинают перемещаться небольшими семейными группами, а не собираться в крупные стаи. Кроме подсчета птиц, специалисты планируют искать особей с необычной окраской и гибридов, а также оценить, насколько активно полевые воробьи осваивают городскую застройку.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX