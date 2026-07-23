Режим повышенной готовности введут у памятника на улице Мичурина в Новосибирске

Памятник-мемориал воинам Сибирского округа внутренних войск находится в неудовлетворительном состоянии. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске введут режим повышенной готовности у дома № 13 по улице Мичурина. Причина — неудовлетворительное состояние памятника-мемориала воинам Сибирского округа внутренних войск. Власти опасаются, что конструкция может разрушиться и навредить людям. Соответствующий документ размещен на сайте мэрии.

Документ обязывает департамент строительства и архитектуры срочно согласовать проект реконструкции памятника на художественном совете. Администрация Центрального округа должна уведомить Росгвардию о ситуации.

Муниципальное дорожно-эксплуатационное учреждение № 1 должно подготовить документы для заключения контракта на реконструкцию. Контроль за выполнением поручен первому заместителю мэра Иосифу Кодалаеву.

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