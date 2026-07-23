На Бугринском пляже в Новосибирске спасли тонувшего 17-летнего подростка

Подросток едва не утонул на пляже в Новосибирске. Фото: спасатели МАСС

В Новосибирске на Бугринском пляже спасли 17-летнего подростка, который не умел плавать и провалился в яму на дне. О случившемся рассказали в пресс-службе спасателей МАСС.

Подросток зашел в воду, затем он немного отошел от берега и внезапно начал тонуть. Очевидцы на берегу стали махать руками, привлекая внимание. Экипаж спасателей заметил сигнал и немедленно выдвинулся к месту. Одновременно к тонущему подбежали матросы-спасатели, которые также несли дежурство на пляже.

Пострадавшего быстро вытащили на берег и оказали первую помощь. После происшествия с подростком провели профилактическую беседу о правилах поведения на воде. Спасатели напомнили, что нельзя заходить в воду, не умея плавать, особенно в необорудованных местах. Бугринский пляж и Бугринская коса являются местом неорганизованного отдыха, поэтому там нет специальных зон для купания. Родителям рекомендуют еще раз объяснить детям правила безопасности.

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