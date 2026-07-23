Новосибирские пловцы завоевали девять медалей на Кубке Беларуси

Спортсмены из Новосибирска выиграли семь золотых, одну серебряную и одну бронзовую награды Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Новосибирские пловцы успешно выступили на открытом Кубке Республики Беларусь в Минске. Арина Суркова, Дарья Трофимова и Михаил Антипов завоевали девять медалей, семь из которых — золотые. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Самой титулованной спортсменкой стала Дарья Трофимова. Она победила на дистанции 100 метров вольным стилем, а также в составе сборной России выиграла смешанную эстафету 4×100 метров вольным стилем, женскую комбинированную эстафету 4×100 метров и женскую эстафету 4×200 метров вольным стилем. Кроме того, спортсменка завоевала серебро на дистанции 50 метров вольным стилем.

Арина Суркова стала лучшей на дистанциях 50 метров баттерфляем и 50 метров вольным стилем. Также она заняла третье место на дистанции 100 метров баттерфляем.

Еще одну золотую медаль в составе сборной России в мужской комбинированной эстафете 4×100 метров завоевал Михаил Антипов.

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