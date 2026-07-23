В Новосибирске 12 сентября пройдет Сибирский фестиваль бега

Сибирский фестиваль бега в Новосибирске соберет до 17 тысяч участников. Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске 12 сентября состоится Сибирский фестиваль бега. Главным событием спортивного праздника станет XXIX полумарафон памяти Александра Раевича. В этом году организаторы изменили маршрут привычной дистанции и добавили новый забег на 5 км. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

Обновленный маршрут полумарафона будет состоять из четырех кругов вместо пяти или шести. Для этого трассу увеличили и включили в нее дополнительные участки в центре города. Организаторы также планируют перемерить дистанции и получить сертификат AIMS – Ассоциации международных марафонов и пробегов.

Новая дистанция на 5 км станет доступна для более широкого круга участников. Все, кто финиширует в этом забеге, получат медали. По словам организаторов, изменения позволят увеличить число участников примерно на 2 тысячи человек. При этом больше половины стартовых мест на «пятерку» уже продали.

В 2025 году на всех дистанциях фестиваля выступили около 15 тысяч взрослых и детей. Полумарафон и забег на 10 км тогда преодолели примерно 3 тысячи человек.

В программу также войдут чемпионат ползунков, старты «Детской лиги», забеги на 1,5 и 3 км, а также корпоративная эстафета на 21,1 км. Ее разделят на пять этапов. Команды выступят в профессиональной и любительской лигах.

Министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов отметил, что фестиваль объединяет профессиональных спортсменов и любителей. Участники смогут выбрать подходящую дистанцию и выйти на старт вместе с друзьями, коллегами или детьми. Регистрация и подробная программа опубликованы на официальном сайте мероприятия.

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