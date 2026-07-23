Под Новосибирском водителя из Омска осудят за смертельное ДТП

Водитель Лады и его пассажирка погибли на месте Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области перед судом предстанет житель Омска, который на автомобиле «Танк 500» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Ладой Ларгус». В ДТП погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Новосибирской области.

Авария произошла 6 декабря 2025 года. Водитель «Танка» выехал на встречку и врезался в «Ладу Ларгус». В результате 69-летний водитель и 73-летняя пассажирка «Лады» скончались на месте. Пассажир из машины обвиняемого получил тяжкий вред здоровью.

Водителю предъявлено обвинение по части 5 статьи 264 УК РФ.

Дело направлено в Татарский районный суд для рассмотрения по существу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция: (383) 289-91-00

Мессенджеры: 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

Телеграм, ВКонтакте, Одноклассники, MAX