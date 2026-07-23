Промышленное производство в Новосибирской области снизилось на 3,4%

В Новосибирской области снизилось промышленное производство. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области индекс промышленного производства за январь - июнь 2026 года составил 96,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом в июне показатель заметно улучшился: выпуск оказался на 7,5% выше, чем в июне 2025 года. По сравнению с маем промышленное производство выросло на 14,3%. Об этом сообщили в Новосибирскстате.

В расчеты входят данные о добыче полезных ископаемых, работе обрабатывающих предприятий, энергетике, тепло- и газоснабжении, а также водоснабжении, водоотведении и утилизации отходов.

За первые шесть месяцев года рост на 1,2% зафиксировали в энергетике, тепло- и газоснабжении. В остальных ключевых направлениях отмечено снижение. Объемы в сфере водоснабжения и утилизации отходов сократились на 15,5%, добыча полезных ископаемых – на 11,1%, обрабатывающее производство – на 2,9%.

Наиболее заметный рост среди обрабатывающих отраслей показало производство одежды – 165,2%. Выпуск бумаги и бумажных изделий увеличился на 40,5%, текстильной продукции – на 7,3%. Производство химических веществ выросло на 6,6%, изделий из кожи – на 5,4%.

Сильнее всего снизился выпуск автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 55,1%. Полиграфическое производство сократилось на 42%, машин и оборудования – на 32,7%. Также уменьшился выпуск кокса и нефтепродуктов, а также прочей неметаллической минеральной продукции.

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