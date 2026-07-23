Парк «Каменка» в Новосибирске планируют открыть к началу сентября

В Дзержинском районе завершили один из самых сложных этапов благоустройства — строительство ливневой канализации Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Благоустройство затапливаемого парка «Каменка» в Дзержинском районе Новосибирска планируют завершить к началу сентября. Сейчас на объекте продолжают устройство дорожек, озеленение и монтаж малых архитектурных форм. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Новосибирска.

Основной объем сложных инженерных работ уже выполнен. В парке завершили строительство системы ливневой канализации общей протяженностью 215 метров. Она должна решить проблему подтопления территории и лестничного схода со стороны улицы Королева.

После расторжения контракта с прежним подрядчиком в 2024 году проект пришлось практически разрабатывать заново. В частности, в первоначальной документации не была предусмотрена ливневая канализация. На завершение строительства парка в 2025–2026 годах из городского бюджета направили 126,3 млн рублей, еще 23,4 млн рублей выделили на строительство ливневой канализации.

Сейчас в парке уже построены павильоны визит-центра и пункта проката спортивного инвентаря. Подрядчик завершает устройство различных видов покрытий, экотроп, благоустройство территории и озеленение.

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