В Новосибирской области выявили нелегальные финансовые компании с доходом 99%

С начала года в регионе выявлены семь нелегальных кредиторов и две компании с незаконными инвестициями. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В мае-июне 2026 года эксперты Банка России выявили в Новосибирской области трех нелегальных участников финансового рынка: два черных кредитора и одну компанию, незаконно привлекавшую инвестиции с обещанным доходом до 99% годовых, сообщает пресс-служба Банка России.

Черные кредиторы продолжали работать под старыми названиями после исключения из реестра. Третья компания привлекала деньги граждан в автобизнес и сферу отдыха без разрешения Банка России. Все три организации включены в предупредительный список регулятора.

С начала года в регионе выявлены семь нелегальных кредиторов и две компании с признаками незаконного привлечения инвестиций. Банк России напоминает, что проверить организацию можно на официальном сайте или в приложении «ЦБ онлайн».

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