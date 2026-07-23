Новосибирская область приведет меры поддержки участников СВО к единому закону

В регионе готовят единый закон, который закрепит льготы для участников спецоперации и их семей. Фото: правительство Новосибирской области.

Правительство Новосибирской области приведет региональные меры поддержки участников СВО и членов их семей в соответствие с указом президента России. Для этого подготовлен единый законопроект, который внесет изменения сразу в пять областных законов.

Как сообщила заместитель министра труда и социального развития региона Татьяна Мальцева, единый законопроект внесет изменения в пять областных законов. Документ предусматривает льготные путевки в детские лагеря, внеочередное получение медицинской помощи и санаторно-курортного лечения, бесплатную психологическую помощь, приоритетное зачисление детей в образовательные учреждения, компенсацию платы за детский сад, освобождение от оплаты продленки и бесплатное питание для школьников.

участники СВО и их семьи смогут пользоваться льготами при посещении платных мероприятий областных учреждений культуры. Семьям также предусмотрена компенсация не менее 100 тысяч рублей на приобретение газового оборудования и подключение к газораспределительным сетям.

— Указом Президента определен состав 14 базовых мер поддержки которые касаются социальной сферы, образования, физкультуры и спорта, здравоохранения, культуры и юридической помощи. Практически все эти меры мы уже реализуем на территории Новосибирской области. Правительством региона уделяется огромное внимание всесторонней поддержке участников СВО и членов их семей и контролю качества за предоставлением всех необходимых мер – в их реализации задействованы все профильные министерства. Очень важно, что ряд направлений закреплен Указом Президента, в их числе – отдых и оздоровление детей участников спецоперации, льготы при посещении культурных мероприятий, компенсации на присоединение к газораспределительным сетям, трудоустройство и обучение, все виды социальной помощи и многие другие меры, – отметил заместитель губернатора Константин Хальзов.

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