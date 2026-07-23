В Новосибирске выставили на торги недостроенное здание за 150 млн рублей

Недостроенное административное здание расположено на улице Дуси Ковальчук. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске на правом берегу Оби выставлен на продажу объект незавершенного строительства – административное здание. Информация об этом опубликована на сайте единого федерального ресурса юридически значимых сведений.

Недострой площадью более трех тысяч квадратных метров расположен в Заельцовском районе на улице Дуси Ковальчук, 242/1. Начальная цена составляет 150 млн рублей.

Аукцион проводится в рамках конкурсного производства. Заявки принимаются до 28 августа, шаг торгов – 5%, итоги подведут 31 августа.

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