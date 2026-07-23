В Новосибирской области доходы подростков не учтут при назначении пособия

Летняя подработка школьников и студентов не повлияет на право семьи на единое пособие Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирской области доходы подростков от летней подработки не будут учитывать при назначении единого пособия. Новое правило действует для школьников и студентов очной формы обучения до 18 лет.

Как сообщили в региональном отделении СФР, льгота применяется, если ребенок в расчетном периоде не только работал, но и не менее шести месяцев учился в школе, колледже или вузе по очной форме.

При подаче заявления родителям необходимо отметить факт обучения ребенка и после этого предоставить справку из образовательного учреждения в любую клиентскую службу СФР. Предварительная запись не требуется.

— Справка представляется после подачи заявления на назначение или продление единого пособия. Тем родителям, которым пособие уже установлено, дополнительные документы в Фонд приносить не нужно, — пояснила заместитель управляющего отделением СФР по Новосибирской области Оксана Бабаскина.

При этом доходы от самозанятости по-прежнему будут учитывать при расчете среднедушевого дохода семьи.

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