В Новосибирской области 15 подростков пострадали в ДТП с питбайками в 2026 году

Продажи питбайков в России выросли втрое. Фото: ГУ МВД России по Новосибирской области

В Новосибирской области участились случаи травмирования подростков на питбайках и ДТП с их участием. Об этом сообщает издание «ФедералПресс» со ссылкой на данные ГУ МВД по Новосибирской области.

За первые шесть месяцев 2026 года зарегистрировали 12 аварий с участием несовершеннолетних на питбайках, в которых пострадали 15 детей. По словам главного детского травматолога областного Минздрава Алексея Ковалева, продажи питбайков в России выросли втрое, а число аварий — на 30%. В 2025 году по всей стране в таких ДТП пострадали более 2 тысяч человек, погибли больше 30 подростков.

Подростки гоняют на питбайках по дорогам, дворам и детским площадкам. Местные жители жалуются на шум и опасность. Врачи областной больницы недавно спасали ногу подростку, который раздробил голень в аварии — хирурги собирали кости и ставили титановую пластину.

По закону выезжать на питбайке на дороги общего пользования можно только с 16 лет при наличии прав, а на мощные модели — с 18 лет. Покупая такой транспорт ребенку, родители нарушают правила. Полиция проводит рейды и изымает питбайки, штрафуя родителей до 30 тысяч рублей и передавая материалы в органы опеки.

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