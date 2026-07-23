В Новосибирске на месяц сузят участок улицы Серебренниковской

Ограничение введут из-за ремонта теплотрассы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Новосибирске с 23 июля по 26 августа частично ограничат движение транспорта на улице Серебренниковской. Это связано с проведением ремонтных работ на теплотрассе.

Как сообщили в мэрии города, проезжую часть сузят на протяжении семи метров в районе дома № 20 по улице Серебренниковской.

Работы будет проводить ООО «НТСК». Ограничение будет действовать до 26 августа.

Водителей просят заранее учитывать изменения при планировании маршрута, обращать внимание на временные дорожные знаки и соблюдать правила дорожного движения.

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